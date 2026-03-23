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On vous emmène à Gevrey-Chambertin. Sympathique non ? On a rendez-vous avec le Chef Thomas Collomb et son épouse Lucie, chez eux à la Rôtisserie du Chambertin. Et si l’on y va c’est que Thomas partage de vraies valeurs autour de la gastronomie et des bons produits locaux. Pour le dessert Charlotte vous a prévu du pain d’épices. Saviez-vous que Dijon était autrefois la capitale du pain d’épices ? On ne peut pas aller en Bourgogne et à Dijon sans évoquer… la moutarde ! On se rend donc dans une moutarderie artisanale.