Originaire de l’île de la Réunion, le rhum arrangé représente l’un des best-sellers des cavistes avec une augmentation des ventes de 30 à 40 % par an. Cette boisson conviviale réalisée à partir d’une macération de fruits et d’épices fait l’objet de toute une panoplie de recettes créatives. Découverte d’une catégorie en pleine succès.