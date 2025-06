Documentaire

L’afrique c’est 57 pays, près d’un milliard d’habitants, et sans doute autant de façons de cuisiner. Chaque région, chaque ethnie, a ses spécialités culinaires. Une gastronomie traditionnelle, qui se transmet de génération en génération, sans recette écrite. Une cuisine surprenante pour les non initiés, à base de ragouts et d’épices. Des produits inconnus du grand public ( Igname du Ghana, jus de gingembre, patte de poudre de maïs) aux saveurs marqués. Une gastronomie qui se démocratise et qui est maintenant enseigné dans les grandes écoles de cuisine française. Comment cuisiner à la mode africaine ?Réalisateur : Louis Lanher