Documentaire

De sa Campanie d’origine, ce coin d’Italie que son père a quitté dans les années 50 pour venir en Suisse, Carlo Crisci a gardé l’huile d’olive, sa Madeleine de Proust en quelque sorte. Alors que des Paccots, lieu de ses souvenirs d’adolescence, il a conservé l’amour des beaux produits, de l’authenticité et des moments partagés. Autant d’influences qu’on retrouve dans sa cuisine, vivante et instinctive, et dans chacun des plats qu’il dessine comme un artiste. Documentaire de Virginie Brawand et Thibaut Kahlbacher pour Passe-moi les jumelles.