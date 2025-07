Documentaire

Les vins du Jura ne datent pas d’hier ! En effet, ils sont cités par Pline le Jeune dès l’an 80 de notre ère. Ce dernier parle de « ce raisin célèbre du Viennois dont s’est enrichie la Séquanie ». La Séquanie, on vous le donne en mille, c’est l’actuelle Franche-Comté !

Le vignoble jurassien s’étend sur seulement 1 850 hectares, et pourtant, il possède une grande diversité de terroirs. Les pratiques culturales et œnologiques traditionnelles ont été préservées au fil des siècles, ce qui explique sans doute la notoriété actuelle des vins du Jura. Pourtant, rien n’était gagné : au XIXe siècle, les vignobles furent dévastés par le phylloxera et les vignerons travaillèrent dur pour faire renaître une viticulture de qualité. Leurs efforts furent récompensés ! En 1936, les vins d’Arbois obtiennent leur appellation d’origine contrôlée (AOC).