Documentaire

Le poulet est devenu la viande la plus consommée dans le monde grâce à son image de viande saine et économique, avec une consommation moyenne de 25 kg par an. Cependant, la qualité des poulets varie, avec des options de qualité supérieure et des poulets bon marché élevés de manière intensive. Certains chefs se sont spécialisés dans la cuisine de poulets de qualité exceptionnelle élevés en plein air, offrant une expérience gastronomique unique.

Film écrit et Un documentaire réalisé par Elise Joseph.