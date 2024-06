Documentaire



On connait déjà le jambon de Parme, la mortadelle et la coppa mais connaissez-vous le Culatello di Zibello, le mustela ou encore la porchetta ? Depuis quelques années, la charcuterie italienne s’invite dans les rayons de nos supermarchés ou encore à la carte des restaurants. Les « salumi italiani » témoignent d’un savoir-faire typiquement italien et sont souvent copiés mais rarement égalés. Vous verrez qu’avec quelques conseils vous pourrez, vous aussi, trouver des charcuteries italiennes de qualité et les intégrer à vos recettes de cuisine.