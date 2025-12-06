Documentaire

Un des desserts les plus riches au monde, le kouign-amann dégouline de beurre, fait monter la glycémie en flèche et cale les estomacs les plus motivés… mais on y revient toujours ! Cet extrait vous invite à découvrir les secrets de cette pâtisserie à la texture exquise et à la saveur décadente.

Et tandis que certains voient la moindre entorse aux recettes traditionnelles comme une hérésie, d’autres n’hésitent pas à faire preuve d’innovation…

Documentaire : Cuisine Bretonne : Plus de Beurre que de Mal

Un documentaire de Frédérique Mergey

