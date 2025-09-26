Le kéfir fruité est une boisson fermentée qui gagne en popularité grâce à ses nombreux bienfaits pour la santé...
Bernard brave la marée pour se faire un solide apéro
Existe-t-il une recette plus facile et plus rapide à réaliser ? Pas sûr. Le gâteau au yaourt c’est le...
La plus grande collection de vin d’Alsace au monde se trouve au Château de Kientzheim, en Alsace, France. Cette...
Les français doivent étendre leur frontière pour sauver leurs fromages qui puent
Le yaourt est le produit laitier le plus vendu en France. Ces dernières années, notre consommation de yaourts a...
Souvent présenté comme l’allié de la santé par excellence et consommé par deux Français sur trois, le thé serait-il...
On le mange avec du chocolat, de la confiture, des légumes et on le plonge dans l’huile. Avez-vous deviné...
Des conseils pour sauver vos plats brûlés, trop salés, trop épicés… en bref immangeables.
Pour les enfants, comme pour les grands, le chocolat chaud est la boisson idéale pour l’hiver. Cette boisson venue d’Amérique...
C’est l’un des sandwichs préférés des Français : le kebab. Il s’en vend un toutes les dix secondes. Viande,...
En France, les machines à eau gazeuse maison séduisent de plus en plus de foyers, permettant de réduire les...
Une petite tasse de lait ? un café noisette? Rien de bien extraordinaire, sauf que dans le coffee shop...
Le fromage, ce produit millénaire, continue d’évoluer et de captiver les amateurs à travers le monde. Si le savoir-faire...
La première d’entre eux s’appelait Dolly. C’était en 1997 et le monde découvrait les clones. Depuis cette brebis clonée,...
Les produits du terroir «made in France» effectuent un retour en force. Pour comprendre cette nouvelle tendance, Mélanie van...
Pilier des comptoirs parisiens, pionnier de la street food, le jambon beurre est souvent bafouillé. Difficile de dégoter un...
Chaque jour, les agents des Directions départementales de la protection des populations inspectent restaurants et commerces de bouche pour...
Avec l’essor des supermarchés et des grandes surfaces au cours des dernières décennies, les halles traditionnelles semblaient avoir été...
Ils sont les emblèmes de tout un art de vivre, et la gastronomie française leur doit énormément. Décors surannés,...
