Documentaire

Dans chaque village, bourg ou ville du nord de la France, des Pays Bas et de Belgique, il y a une baraque à frites. A travers un panorama éclectique de friteries, nous partons à la rencontre d’un univers anticonformiste, théâtral et chaleureux.

La baraque à frites c’est d’abord la frite. Et avant la frite, il y a la pomme de terre. Dans cette région « Flandre », nous découvrons les explications de l’historien, du guide du Frietmuseum et les explications du « théoricien » Paul Ilegems.

Les récits voyagent d’Amérique du Sud à la Belgique, en passant par l’Espagne, l’Angleterre et la Bretagne. Il en sera de même quand à la paternité de la frite : Sud Ouest de la France, Salade Bretonne, friture à Anvers ? Les origines sont troubles, mais l’attachement régional est fort. Grâce à notre spécialiste de la Flandre, nous découvrons du nord de la France au Sud de la Hollande, que c’est un passé industriel commun qui encouragea la consommation des frites.

Malgré les aléas urbanistiques de ces dernières années et la prépondérances des géants de la mondialisation, les baraques à frites sont toujours de fières représentantes de leurs régions.

Unique en son genre, sa singularité et sa générosité se reflètent dans sa richesse architecturale rare, des constructions abstraites souvent à l’image de leurs exploitants. Mais la baraque à frites est avant tout un lieu de rencontre et chaleureux, la vie s’anime autour de ce petit théâtre. Tout au long du documentaire, nos experts tentent des explications. Quel crédit leur accorder ? Ces théories ne sont elle pas aussi fumantes qu’un cornet de frite ? Ce film propose une réponse à cette question fondamentale : Est ce que tout cela est vraiment sérieux ?

Titre original : La baraque, ses frites

Un film de Julien Krizek

2010 © Licensed by Lukarn