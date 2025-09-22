Au pays de la gastronomie traditionnelle, y a-t-il encore un cuisinier derrière les fourneaux ? La question se pose, quand certains restaurateurs français choisissent de remplacer les casseroles par des fours à micro-ondes, les petits plats mitonnés par des surgelés et les cuistots par des «assembleurs» de plats industriels. Arômes en spray, assiettes toutes prêtes fabriquées en usine, les restaurants qui nous accueillent à l’heure du déjeuner cachent scrupuleusement leurs secrets de fabrication. C’est ainsi qu’ils parviennent à proposer quinze plats différents avec seulement deux personnes en cuisine, et à «saler» toujours plus la note du client.
Réalisateur : Olivier JOURNIAT