Le succès de l’Elysée ne se limite pas à la politique et à la diplomatie, mais s’étend également à sa cuisine et à son chef renommé : Bernard Vaussion. Ayant travaillé à l’Elysée pendant 40 ans, Vaussion a servi six présidents différents et a préparé des plats pour de nombreuses personnalités internationales, telles qu’Elizabeth II d’Angleterre, Barack Obama, Angela Merkel et Muhamar Khadafi. En tant qu’ambassadeur de l’excellence culinaire française, Vaussion dirigeait une brigade de 20 personnes et travaillait dans un musée vivant comprenant des ustensiles et de la vaisselle historique. Sa cuisine reflétait la tradition des arts de la table à la française et contribuait à la renommée de l’Elysée. Bien qu’il soit maintenant à la retraite, son héritage culinaire et son influence sur la cuisine française continuent de se faire sentir.
