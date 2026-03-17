Documentaire

Alors que les grandes maisons de champagne affichent des bénéfices record, la justice est saisie de plusieurs affaires de traite d’êtres humains lors des vendanges. En cause : des sociétés sous-traitantes qui exploitent des travailleurs étrangers et les hébergent dans des conditions indignes. Enquête.

Depuis des mois, les journalistes d’investigation Robert Schmidt, Stéphanie Wenger et Ishaq Anis enquêtent sur la face cachée de l’industrie du champagne, avec le soutien de l’ONG européenne Journalismfund. Le syndicaliste José Blanco dénonce l’exploitation des ouvriers agricoles étrangers et lance depuis des années des alertes contre les sous-traitants sans scrupules. Des entrepreneurs ont déjà été condamnés à plusieurs reprises à des peines de prison pour trafic d’êtres humains. L’avocat Benjamin Chauveaux a représenté plusieurs victimes dans le plus grand procès de traite d’êtres humains en Champagne. L’enquête a mis à jour une chaîne complexe de sous-traitance qui profite également aux grandes maisons. L’avocat déplore que le rôle de ces producteurs cotés n’ait guère été mis en lumière jusque-là, comme si la justice et les médias ne s’intéressaient qu’aux exécutants et non aux donneurs d’ordres.

Reportage (Allemagne, 2024, 31mn)

Disponible jusqu’au 11/12/2028