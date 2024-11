Documentaire

La cantine, c’est un mot qui fait frémir. Et pourtant avec plus de 6 millions d’élèves et avec 1 milliard de repas servis par an, il est toujours étonnant que la cantine rime avec mauvaise cuisine. De nombreux élèves se ruent sur le pain et se gavent d’eau. Pourtant, de plus en plus d’effort son fait autour des restaurant scolaire.