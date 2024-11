Documentaire

Le vin fascine et attire de plus en plus de passionnés : enquête au coeur d’un fleuron de la culture française. Le vin, c’est aussi un symbole de raffinement et de savoir-vivre, un milieu très fermé où l’on cultive l’excellence. Margaux, Yquem, Petrus, Romanée-Conti sont des terroirs mythiques, où de grandes dynasties familiales ont bâti des empires. Un monde prestigieux, qui fascine également les stars.

Des acteurs tels que Gérard Depardieu, Antonio Banderas, ou Jean-Louis Trintignant se sont lancés dans l’aventure. Mais le vin n’est plus la chasse gardée de quelques dizaines d’initiés, il est devenu une valeur spéculative. Qui sont les premiers acheteurs de ces millésimes rares ? Rendez-vous au coeur des vignobles français.

Un documentaire de Patricia Fague.