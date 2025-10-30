Des cocktails à la viande, au poisson et aux fruits de mer…
Réalisateur : Franck Pierron et Camille Antony
Quand local devient tendance
Ses poubelles sont remplies de marchandises « périmées »
Prenant part à un large éventail de rituels culinaires, les huîtres sont l’une des créations les plus spectaculaires de...
Si ce cocktail est ce qu’il y a de plus local, ses ingrédients sont loin de mettre la cheffe...
Les marges honteuses des produits bio
Les enfants, une clientèle peu coûteuse pour les cantines scolaires
Les bananes séchées, également appelées chips de banane, sont des collations délicieuses et pratiques qui plaisent aux petits comme...
Les cuisines de Disneyland, prêtes pour nourrir les plus voraces
La bière est récemment devenue la boisson alcoolisée préférée des Français, devançant légèrement devant le vin. Après trente ans...
Les chaînes de restauration rapide n’ont plus l’exclusivité sur le hamburger : on le trouve aujourd’hui à la carte de...
Quand les jours raccourcissent et que la brume matinale s’attarde, la saison de la chasse s’apprête à commencer sur...
Sabine et Jamy sont partis à la rencontre de Thierry Marx et de son équipe. Nous découvrons avec eux...
L’image est insolite : un apiculteur récolte du miel sur des ruches installées sur les toits de Paris !...
Derrière les prix bas du saumon, il y a l’élevage intensif, les résidus de pesticides et une grande dose...
Le poulet rôti est l’un des plats emblématique de la cuisine traditionnelle, le rituel du week-end pour de nombreuses...
L’afrique c’est 57 pays, près d’un milliard d’habitants, et sans doute autant de façons de cuisiner. Chaque région, chaque...
Les plus grands cuisiniers américains sont français, excepté un : Thomas Keller. Les autres sont Alain Ducasse, Daniel Boulud...
Le café en grain est devenu une passion pour de nombreux amateurs à travers le monde, notamment grâce à...
Annabel Thomas est la première femme à la tête d’une distillerie de whisky en Écosse. Qui plus est, celle-ci...
La tendance Juicy, un repas équilibré sous forme de jus
