Les bananes séchées, également appelées chips de banane, sont des collations délicieuses et pratiques qui plaisent aux petits comme...
Les cuisines de Disneyland, prêtes pour nourrir les plus voraces
Le chef étoilé Thierry Marx et l’enseignant-chercheur Raphaël Haumont ont fondé ensemble en 2013 le CFIC (Centre Français d’Innovation...
En Colombie, la cuisine est l’une des traditions héritée de la fusion des ingrédients, des pratiques culinaires de peuples...
Selon une récente enquête menée par l’association Consommation, logement et cadre de vie, publiée en décembre 2009, 70% des...
Dans certains clos du Val de Loire, l’exposition au soleil des vignes est favorisée par des murs : on...
Voyage à la rencontre des derniers défenseurs de la devise des relais routiers, des restaurants indispensables aux camionneurs, qui...
Le brocoli est un légume vert réputé pour ses bienfaits nutritionnels. Riche en vitamines, minéraux et antioxydants, il est...
Si l’idée de manger des insectes répugne la plupart des Occidentaux, nombreuses sont les contrées où ces petites bêtes...
Alors qu’il faut habituellement compter une dizaine d’euros pour s’offrir une pizza, on trouve aujourd’hui en grandes surfaces ce...
On consomme en France plus de 20 000 tonnes de Ketchup par an. Cette sauce qui fait le plaisir...
\r\n\r\nÀ Volterra, en Toscane, un groupe de détenus assure les repas quotidiens de la prison locale. Une fois par...
En France, c’est en moyenne 700 000 tonnes de plats préparés qui sont vendues chaque année en France !...
Un documentaire Allemand à voir absolument pour comprendre ce qu’est la viande, les méfaits et l’impact sur l’écologie des...
Le hamburger séduit à nouveau : décrié par les gastronomes, mis à l’index par les diététiciens, boudé pendant la...
Le pain, aliment de base dans de nombreuses cultures à travers le monde, cache des histoires fascinantes et parfois...
Dans un prestigieux restaurant, la brigade dirigée par un chef étoilé doit relever le défi quotidien de satisfaire des...
C’est l’un des aliments préférés des Français : le steak haché. Mais entre les steaks vendus en boucherie et...
Thierry Marx est un éminent chef étoilé qui s’est récemment démarqué dans l’émission « Top Chef ». Malgré son succès, c’est...
Les pâtes sont un produit de base autant qu’un plat décliné en gastronomie. Prisées des budgets serrés, des consommateurs...
