Ressources Dans la même catégorie

Article Comment faire des bananes séchées ? Les bananes séchées, également appelées chips de banane, sont des collations délicieuses et pratiques qui plaisent aux petits comme...

Documentaire Ici, Mickey mettra votre estomac à rude épreuve Les cuisines de Disneyland, prêtes pour nourrir les plus voraces

Conférence Cuisine du futur Le chef étoilé Thierry Marx et l’enseignant-chercheur Raphaël Haumont ont fondé ensemble en 2013 le CFIC (Centre Français d’Innovation...

Documentaire La fusion des cultures et des ingrédients en Colombie En Colombie, la cuisine est l’une des traditions héritée de la fusion des ingrédients, des pratiques culinaires de peuples...

Documentaire Match : cantine vs déjeuner à la maison Selon une récente enquête menée par l’association Consommation, logement et cadre de vie, publiée en décembre 2009, 70% des...

Documentaire Clos Saumurois : les vignes font le mur ! Dans certains clos du Val de Loire, l’exposition au soleil des vignes est favorisée par des murs : on...

Documentaire Les restos routiers : cuisine familiale, qualité et bon accueil Voyage à la rencontre des derniers défenseurs de la devise des relais routiers, des restaurants indispensables aux camionneurs, qui...

Article Cuisiner le brocoli pour maximiser ses nutriments Le brocoli est un légume vert réputé pour ses bienfaits nutritionnels. Riche en vitamines, minéraux et antioxydants, il est...

Documentaire Des insectes au menu – Fromage aux larves de Sardaigne Si l’idée de manger des insectes répugne la plupart des Occidentaux, nombreuses sont les contrées où ces petites bêtes...

Documentaire Que cachent les pizzas industrielles ? Alors qu’il faut habituellement compter une dizaine d’euros pour s’offrir une pizza, on trouve aujourd’hui en grandes surfaces ce...

Documentaire Vous saurez tout sur le ketchup On consomme en France plus de 20 000 tonnes de Ketchup par an. Cette sauce qui fait le plaisir...

Documentaire Cuisines des terroirs – La prison de Volterra en Toscane \r

\r

À Volterra, en Toscane, un groupe de détenus assure les repas quotidiens de la prison locale. Une fois par...

Documentaire La vérité des repas prêts à manger : enquête En France, c’est en moyenne 700 000 tonnes de plats préparés qui sont vendues chaque année en France !...

Documentaire La viande Un documentaire Allemand à voir absolument pour comprendre ce qu’est la viande, les méfaits et l’impact sur l’écologie des...

Documentaire Hamburger, le retour ! Oui, mais.. Le hamburger séduit à nouveau : décrié par les gastronomes, mis à l’index par les diététiciens, boudé pendant la...

Article 4 infos insolites sur le pain Le pain, aliment de base dans de nombreuses cultures à travers le monde, cache des histoires fascinantes et parfois...

Documentaire Tensions et excellence : une journée avec un chef étoilé Dans un prestigieux restaurant, la brigade dirigée par un chef étoilé doit relever le défi quotidien de satisfaire des...

Documentaire Comment sont fabriqués les steaks hachés ? C’est l’un des aliments préférés des Français : le steak haché. Mais entre les steaks vendus en boucherie et...

Documentaire Thierry Marx, un chef en prison Thierry Marx est un éminent chef étoilé qui s’est récemment démarqué dans l’émission « Top Chef ». Malgré son succès, c’est...