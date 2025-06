Documentaire

La confiture artisanale a toujours existé mais la confiture industrielle a gagné de plus en plus de place dans nos placards. Aujourd’hui, le fait-maison revient en force. Les citadins veulent retrouver les saveurs d’antan. Et pour cela, il y a des cours de cuisine qui proposent des ateliers confitures. Certains ont décidé de faire de la confiture maison, leur fond de commerce et font preuve pour cela de beaucoup d’originalité.