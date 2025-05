Documentaire

Riche en vitamines et en minéraux, facile à éplucher et sans pépin, la clémentine est le fruit préféré des Français en hiver. Chaque ménage en consomme en moyenne 8kg entre octobre et février. En dessert ou au goûter, on la mange souvent quartier par quartier. Mais cette année, ne la croquez pas, cuisinez la ! L’écorce, les feuilles, le jus, les quartiers, tout est bon dans la clémentine. Encore faut-il savoir comment faire pour l’utiliser du salé au sucré. Un documentaire de Clémentine Arnaud.