Documentaire

Hier rare, la mangue est aujourd’hui présente sur nos étals et dans nos assiettes tout au long de l’année. Ce fruit exotique est aujourd’hui l’un des plus consommés dans le monde. Pour répondre à une demande en augmentation constante, la production a été multipliée par deux en seulement trente ans. En Afrique, en Europe et en Amérique du sud, on assiste à une course à la mangue, tant celle-ci est devenue rentable économiquement. La mangue, comme d’autres cultures avant elle, est aussi en train de créer une dépendance économique des cultivateurs vis-à-vis des marchés occidentaux. Des productions locales sont ainsi abandonnées au profit de l’exportation de ce fruit exotique.Les mangues, qui sont produites sur les quatre continents, nécessitent parfois d’importants temps de transports. Or ce fruit tropical est fragile, peut adapté à subir plusieurs jours de voyage maritime. Pour cette raison, le fruit est souvent cueilli vert ce qui n’empêche pas un important gaspillage de la ressource.Cet engouement autour de la mangue n’est pas sans abus ou exagérations. Sous la baguette magique du marketing, les produits à base de mangue deviennent miraculeux. Or ces produits ne contiennent que très peu de mangue et sont fabriqués sous un mode industriel, ce qui implique l’ajout de nombreux produits chimiques. Ce film fait le tour d’horizon d’un petit fruit savoureux victime de son succès.

Réalisateur : Gaëlle Le Garrec, Julie Algré