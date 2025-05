Documentaire

À Paris, La mère de famille est la plus ancienne chocolaterie encore en activité. Dirigée par la fratrie Dolphy, elle se prépare à affronter Pâques, son moment le plus intense. Créations artisanales, logistique tendue, humour familial et pression du goût : ce documentaire suit leur quotidien entre tradition et modernité. Pour Pâques, chaque chocolat est fait à la main, chaque geste compte. Une immersion gourmande dans une maison où le savoir-faire est un héritage, et où la passion se partage en famille.