Cette entreprise produit 9 000 bocaux de pickles par jour. De quoi faire un bon nombre de burgers.
Pour faire une vinaigrette allégée, le premier ingrédient n’est plus de l’huile mais de l’eau. Problème : c’est évidemment...
Vincent Vergne, fromager affineur, nous fait découvrir son univers
Son Chateau Angélus a fait sa richesse et celle de sa famille
La France est réputée pour sa gastronomie et possède de nombreuses écoles de cuisine prestigieuses. Voici quelques-unes des plus...
Lorsqu’il s’agit de choisir une boisson à base de fruits, il est essentiel de comprendre les distinctions entre pur...
Ils sont des milliers dans cette salle de reproduction
En 1969, les mythiques Halles quittent le ventre de Paris pour Rungis. Centre névralgique où convergent et se négocient...
Si la plupart des villes, des départements et des régions ont leurs propres spécialités, que répondre à un touriste...
Rungis, un nom à la fois célèbre et mystérieux. Une ville marché où s’échangent chaque année plus de deux millions...
Toulouse, une ville qui croque la vie à pleines dents
A quoi sert la forme des pâtes ? Il existe plus de 400 modèles en Italie. Chaque pâte est...
Le hamburger séduit à nouveau : décrié par les gastronomes, mis à l’index par les diététiciens, boudé pendant la...
Dans chaque village, bourg ou ville du nord de la France, des Pays Bas et de Belgique, il y...
Malgré l’attribution de sa troisième étoile, le Savoyard autodidacte Guy Martin poursuit son chemin en cuisine, tranquille, en toute...
A l’approche des fêtes, la saison de la coquille Saint-Jacques bat son plein. Nous sommes allés la pêcher au...
Les brochettes, un plat qui sent bon l’été. Une recette a priori simple : mais attention aux impairs. Comment bien...
Louis, québécois, se lance dans le marché à fortes odeurs !
Histoire de l’alimentation : L’accroissement considérable des populations urbaines au XIX siècle a bouleversé le monde traditionnel de l’alimentation:...
Ces bretons détiennent une précieuse recette ancestrale
C’est une nouvelle tendance qui pourrait bien révolutionner nos habitudes alimentaires. Car la France propose aujourd’hui, elle aussi, des...
