Documentaire

Les amateurs de cuisine ont leur nouvel objet fétiche. Sa lame est blanche et il coupe à la perfection : voici le couteau en céramique. On en trouve partout, à partir de 6 euros dans les supermarchés et jusqu’à 70 euros sur les étagères des magasins spécialisés dans les arts de la table. Beaucoup de marques se sont lancées sur ce nouveau marché. Nous allons vous raconter l’histoire de cet objet né un peu par hasard au Japon. Les grands chefs spécialistes des sushis les ont immédiatement adoptés. Comment des marques haut de gamme ont-elles réussi à populariser un objet de luxe ? Comment les fabricants de couteaux français traditionnels ont-ils réagi à cette offensive ? Découverte d’un article tendance qui est en train de conquérir nos cuisines.

Un documentaire de Laurent Lesage.