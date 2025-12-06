Un des desserts les plus riches au monde, le kouign-amann dégouline de beurre, fait monter la glycémie en flèche...
– Les soupes ça existe sous diverses formes : le velouté, la soupe froide, la soupe glacée. – Il existe...
« C’est là que tout se joue ! » Les vendanges commencent à Saint-Emilion. A Coutet, ni mécanisation ni pesticides :...
Si vous aimez avoir beaucoup de bulles dans votre champagne, il peut avoir un meilleur goût à température ambiante....
Le thé est une boisson millénaire qui séduit par sa diversité et ses nombreuses vertus. Face à la multitude...
Le marché colossal des distributeurs de café
Elles se nomment Cléry, Joly et Darselect, ce sont les noms des fraises les plus cultivées en Suisse. Des...
Alerte générale avant le levé du soleil !
Leur menu comprend principalement des hamburgers, des frites et des boissons. Ils sont souvent ouverts 24 heures sur 24...
Une virée au nord de la Suède, au bord du golfe de Botnie, où l’on déguste des plats de...
Il y en a pour tous les goûts et la concurrence fait rage. Mais que se passe-t-il vraiment en...
Les vins du Beaujolais, ce ne sont pas que les mondialement connus. Beaujolais Nouveaux, désaltérant et faciles à boire,...
Quelques grammes de farine, quelques œufs et un peu d’eau, c’est la recette d’un des business les plus rentables...
Lorsqu’il s’agit de fruits d’hiver, les clémentines et mandarines sont souvent au cœur des discussions. Bien qu’ils se ressemblent...
La tomate, souvent considérée comme un simple ingrédient de cuisine, mérite une place d’honneur dans le panthéon des végétaux....
Elles squattent vos cuisines et celles de vos grands-mères depuis 1953, date de leur mise sur le marché français...
Ces trésors forestiers réservés aux riches
Le Finistère, cette région située à l’extrême ouest de la Bretagne, est un véritable trésor pour les amateurs de...
Les français consomment 25L de jus de fruits par an : bouteilles, bar à fruits,… le choix est vaste....
La noix entre dans nombre de préparations typiques du Dauphiné : tartes, ravioles, huile et pâtisseries. Sur ses terres, René...
