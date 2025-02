Documentaire

Les Français consacrent en moyenne un tiers du budget des fêtes de fin d’année aux repas. Mais à une époque où il faut se serrer la ceinture, ils sont de plus en plus vigilants. Huîtres, foie gras, bûches glacées ou encore chocolats : peut-on privilégier la qualité sans pour autant se ruiner ? Jusqu’où peuvent aller certains distributeurs et producteurs pour séduire le plus grand nombre d’acheteurs ? Comment se protéger des trafics et de la contrebande ? « Enquête d’action » vous dévoile les secrets des produits incontournables qui garniront votre table le soir du réveillon…