Documentaire

Histoire de l’alimentation : Les technologies appliquées et les grands groupes industriels tendent vers une standardisation de nos aliments: la richesse et la diversité de l’histoire de l’alimentation approcherait elle de sa fin? Chez Honda, en Caroline du Nord aux USA, les ouvriers » s’adressent » à des murs de distributeurs automatiques pour leur repas quotidien. A Miami, au siège de Burger King se trouve le centre nerveux de la deuxième plus grande industrie de restauration au monde. La fierté de cette société réside dans le fait qu’elle puisse servir toujours la même qualité et le même type de repas, où que l’on soit dans le monde…..