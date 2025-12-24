Documentaire

Les asperges, bien qu’appréciées pour leur saveur délicate et leur richesse en nutriments, sont également célèbres pour un phénomène surprenant : l’odeur caractéristique de l’urine après leur consommation. Ce phénomène intrigant résulte de la transformation de certains composés chimiques présents dans ce légume.

Lorsqu’on consomme des asperges, notre organisme décompose certains composés soufrés contenus dans le légume, notamment l’acide asparagusique. Cette substance, spécifique aux asperges, est métabolisée dans l’organisme en plusieurs sous-produits volatils riches en soufre, comme le méthanethiol, le diméthylsulfure et le diméthylsulfoxyde. Ce sont ces composés qui dégagent une odeur forte et facilement identifiable. Leur volatilité leur permet de se disperser rapidement dans l’air, rendant leur perception presque immédiate.