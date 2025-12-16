Documentaire

Les vongole sont des petits coquillages qui ne paient pas de mine, mais dont le goût délicat séduit les gourmets. Ce mollusque fait partie de la grande famille des palourdes. Une équipe d’ABE a embarqué au cœur de la nuit à la pêche aux vongole sauvages au large de Fano dans la région italienne des Marches.

Les vongole que vous retrouvez dans votre plat de spaghetti sont le plus souvent issues d’élevages : ce sont les vongole verace européennes, un mollusque un peu plus gros qui prospère dans le delta du Pô. Reportage sur une des lagunes de cette réserve naturelle, la Sacca di Goro.

Qu’est-ce qui distingue les vongole sauvages de celles d’élevage au niveau du goût ? On a vu dans le reportage que les producteurs vendent les vongole sauvages environ 3,50 francs le kilo. Combien coûtent-elles dans les grandes surfaces de Suisse ? Et qu’en est-il de la vongole verace ? Linda Bourget en parle avec Régis Migy, qui a réalisé les reportages.

L’élevage des palourdes, ou vénériculture, est impacté par les changements climatiques, notamment par le réchauffement des eaux qui favorise l’apparition de nouveaux prédateurs, comme le crabe bleu, très friand de ce mollusque. Reportage à Ancône.