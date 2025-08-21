Documentaire

L’île de Madagascar est une île de rêve. La beauté de ses paysages, la gentillesse de sa population sont parmi ses meilleurs atouts.

Mais il ne faut pas non plus oublier les délices de l’île. Les malgaches peuvent se vanter de savoir réaliser de délicieuses recettes comme des filets de carangue en papillote de bananier ou encore des curry de crabes de mangrove.

Sans oublier un plat à base de viande de Zébu que le chef Nestor nous prépare pas à pas sous nos yeux. Et si les zébus ne courent pas les rues, vous pouvez toujours le remplacer par du bœuf !

Extrait du film : « Savoureuses Escapades Lointaines – Madagascar »

Réalisation : Salvatore Guadagnino

