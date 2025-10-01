Son Chateau Angélus a fait sa richesse et celle de sa famille
La France est réputée pour sa gastronomie et possède de nombreuses écoles de cuisine prestigieuses. Voici quelques-unes des plus...
Lorsqu’il s’agit de choisir une boisson à base de fruits, il est essentiel de comprendre les distinctions entre pur...
Ils sont des milliers dans cette salle de reproduction
En 1969, les mythiques Halles quittent le ventre de Paris pour Rungis. Centre névralgique où convergent et se négocient...
Si la plupart des villes, des départements et des régions ont leurs propres spécialités, que répondre à un touriste...
Le thé est plus qu’une boisson : c’est une invitation sensorielle (arômes, couleurs, textures), une tradition et une culture....
Le radis noir, avec sa peau sombre et sa saveur piquante, est un légume racine souvent sous-estimé en cuisine....
Les techniques des industriels pour de la viande pas chère
La cuisine à l’Elysée est une affaire d’état. Pour ses repas, le président de la République dispose d’une équipe...
\r\nEn 2012, il s’est vendu 65 000 tonnes de jambon sec, avec un marché en hausse de 6 %....
\r\nJulie Andrieu se rend à Istanbul. Cette métropole, riche en histoire faite de conquêtes et d’invasions, bénéficie d’une cuisine...
Aujourd’hui, le chocolat séduit bon nombre d’entre nous. Cependant, qu’ils soient artistes ou aventuriers du goût, les artisans chocolatiers...
Un moyen de conservation nouvelle génération
\r\nÀ la renaissance, l’Europe s’est mise à l’heure italienne en matière de gastronomie. Michel Roth, chef étoilé au Ritz, et...
On connait le couchsurfing qui permet de squatter les canapés du monde entier pour faire des économies sur son...
En Champagne, la fin de l’été annonce le retour des vendanges. Les derniers rayons du soleil réchauffent les grappes...
Quelques grammes de farine, quelques œufs et un peu d’eau, c’est la recette d’un des business les plus rentables...
Tout le monde se les arrache, même Victoria Beckham. Le Cronut a été créé en mai 2013 à New...
Roquefort, ou ròcafòrt en occitan rouergat, est une appellation d’origine désignant un fromage français à pâte persillée élaborée exclusivement...
