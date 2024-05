Documentaire

Dans le défi quotidien de nourrir nos enfants avec des repas sains et équilibrés, les légumes occupent souvent le devant de la scène, mais pas toujours de la manière la plus appréciée. C’est là qu’intervient Norbert, le génie culinaire qui réussit à surprendre même les palais les plus récalcitrants avec sa recette innovante de steak de légumes.

Face à des enfants qui font la grimace devant l’idée de manger leurs légumes, Norbert a mis au point une recette ingénieuse qui transforme ces ingrédients souvent mal-aimés en un plat irrésistible. Son steak de légumes est bien plus qu’une simple alternative végétarienne à la viande. Il incarne une fusion créative de saveurs, de textures et de couleurs qui éblouit les papilles et émerveille les yeux.