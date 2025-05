Documentaire

C’est la 4e épice la plus vendue en France en supermarchés derrière le curry, la cannelle et la muscade. Le safran est réputé pour son prix élevé mais une petite quantité suffit pour apporter caractère et originalité à des plats salés et sucrés. Nous allons découvrir comment bien le choisir et l’utiliser pour profiter pleinement de son arôme. Nous verrons aussi comment certains l’utilisent dans leurs produits de beauté. Un documentaire de Chloée Alexandre.