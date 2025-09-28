Documentaire

Au large de la cité phocéenne se trouvent des poissons oubliés que la cuisine de Gérald Passedat permet de redécouvrir. Ceux qu’il sert sont pêchés le jour même et cuisinés sans matière grasse. Au Petit Nice, fondé en 1917 par son grand-père, le chef propose une cuisine équitable, respectueuse à la fois de la Méditerranée et des artisans.

Le restaurant marseillais a obtenu en 2008 sa 3ème étoile au Guide Michelin.

La mer comme source d’inspiration, une évidence pour ce marseillais de naissance. Gérald Passedat en a fait son terrain de jeu, et dépoussière des poissons peu connus tout en mettant en avant la pêche ancestrale de Nice, respectueuse de l’écosystème. Il cuisine ces poissons oubliés d’une manière novatrice sans matière grasse et respectueuse de la nature.

