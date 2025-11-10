Documentaire

Rapadura, ça vous dit quelque chose ? Non ? Et bien c’est tout simplement LE prochain sucre tendance. Un goût entre caramel et réglisse, il est tout simplement délicieux mais aussi bourré de vitamines et d’oligo éléments. Il a conservé tous les bienfaits de la canne à sucre car il provient directement du jus pur par évaporation. C’est donc un vrai sucre, pas un édulcorant comme la célèbre stevia fabriquée à partir de plantes. Très brun, un peu humide, il va révolutionner vos desserts, vos yaourts, et même vos sauces sucrées-salées. Attention, cette star des rayons bio est aujourd’hui en passe de faire succomber le grand public !

Réalisation : Cécile Blaize & Laure Marescaux

Chaîne : M6

Émission : 100% Mag

Patrick Spica Productions