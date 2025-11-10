Documentaire

Ce matin, Jean-Paul a décidé de faire un gâteau pour toute la famille. Mais il évite à tout prix le sucre blanc,qui ne garde pas toutes ses vitamines et ses minéraux, contrairement au sucre bio intégral (ou rapudura, son nom brésilien). Et des alternatives, il en existe beaucoup : le sucre de canne ou de palme, le sirop d’érable, de céréales ou de gingembre, sans compter le nouveau sucre à la mode, le sirop d’agave.

Chaîne : M6

Émission : 100% Mag

Réalisation : Virginie Ledoux

Patrick Spica Productions