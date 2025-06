Documentaire

C’est l’un des marchés les plus extraordinaires de France : les halles de Lyon. Une référence d’excellence. Fondé par Paul Bocuse, ce temple de la gastronomie de 13 500 mètres carré sur trois étages accueille une soixantaine de commerçants triés sur le volet. Ici le m2 s’arrache à prix d’or, les commerçants font fortune et les clients se battent pour acheter des produits d’exception. Dès mi-novembre, une foule de gourmets se rue dans ces allées, prêts à affronter d’interminables files d’attentes, pour profiter des spécialités de Noël. Caviar, huitres, truffes, foie gras, gésiers, bûches… Dans cette institution dédiée au terroir, les particuliers peuvent acheter tout ce qui sublimera leur repas de fête. Pour les commerçants de la Halle, la période de Noël est décisive. Ils y réalisent plus de 40% de leur chiffre d’affaire. Challenges, aventures humaines, seul ou en famille à chacun son histoire à chacun son défi et un objectif pour tous : réussir le sacré marathon des fêtes de Noel ! Un documentaire de Jessica Lapize, Auriane Baudin, Karim Maatem.