L’expression “porc français” s’affiche aujourd’hui sur de nombreux emballages, cartes de restaurants et supports de communication. Elle évoque spontanément...
Un gaz pour changer l’apparence des oranges espagnoles
Jambon, saucisson, pâté en croûte ou fromage de tête… Sur le papier, ça ne fait pas forcément rêver. Pendant...
Le café Kopi Luwak, dont la réputation n’est plus à faire, est fabriqué à partir d’excréments d’animal. C’est un...
On le sait peu mais la vigne est un excellent marqueur climatique, au même titre que la forêt, la...
Dans cet épisode, découvrez les secrets du roquefort. Un documentaire de Patrick Carrier, Clément Melane
Quelle nourriture sert-on dans les cantines de nos enfants pour qu’ils la détestent autant ? Notre journaliste s’est invitée...
Des militants de la cause animale ont filmé clandestinement des fermes d’élevage de cochons destinés à produire du jambon...
Le poulet est devenu la viande la plus consommée dans le monde grâce à son image de viande saine...
Beaucoup se demandent s’il est possible de conserver le beurre au congélateur sans altérer sa qualité. La réponse est...
Aux alentours de la petite ville de Kymi poussent plus de 25 000 figuiers. La fin de l’été sonne le...
S’il est une chose sérieuse dans notre midi, c’est bien la religion du pastis à l’heure de l’apéro. Mais...
La truffe blanche d’Alba est la principale richesse des forêts du Piémont. Or, l’explosion des prix et la sécheresse...
Lavés, épluchés, découpés, les fruits et légumes en sachet permettent de gagner du temps, mais que valent vraiment tous...
C’est l’un des aliments préférés des Français : le steak haché. Mais entre les steaks vendus en boucherie et...
La cuisine japonaise ne cesse de surprendre avec ses saveurs uniques et ses présentations artistiques. Les desserts japonais, avec...
La guerre des farines – L’hostie – La famille Kientz, boulangers depuis le XVIIIème. Depuis les réserves du Mobilier...
Pour manger frais quand on n’a pas le temps de cuisiner, les grandes surfaces proposent de plus en plus...
Les Français consacrent en moyenne un tiers du budget des fêtes de fin d’année aux repas. Mais à une...
Depuis des siècles, le thé accompagne les rituels du quotidien, du petit-déjeuner réconfortant aux pauses détente de l’après-midi. Pourtant,...
