Lorsqu’il s’agit de choisir une boisson à base de fruits, il est essentiel de comprendre les distinctions entre pur jus, jus concentré et nectar. Ces termes, bien que souvent utilisés de manière interchangeable, désignent des produits très différents, tant en termes de production que de composition.

Le pur jus, également appelé jus de fruits « 100 % pur », est extrait directement des fruits et ne contient ni additifs ni conservateurs. Il est simplement pasteurisé pour garantir sa sécurité et sa conservation.

Ce type de jus se distingue par son goût authentique et sa richesse en vitamines et minéraux. Pour ceux qui recherchent une boisson la plus proche possible du fruit frais, le pur jus est le choix idéal.

En revanche, le jus concentré subit un processus de fabrication différent. Après l’extraction du jus, l’eau est retirée pour obtenir un concentré. Ce dernier est ensuite transporté et reconstitué en ajoutant de l’eau avant la mise en vente.

L’avantage du jus concentré réside dans sa facilité de transport et de stockage, ce qui en fait une option populaire pour de nombreuses marques.

Toutefois, bien que le jus concentré conserve une grande partie des éléments nutritifs du fruit, il peut perdre certaines saveurs subtiles lors du processus de concentration.

Le nectar, quant à lui, est une boisson qui se situe à mi-chemin entre le jus et la boisson aux fruits. Il est composé d’un pourcentage variable de jus ou de purée de fruits, souvent entre 25 % et 50 %, auquel sont ajoutés de l’eau et des sucres ou des édulcorants.

Le nectar est généralement utilisé pour les fruits dont le jus est trop épais ou trop acide pour être consommé pur, comme la banane ou la mangue. Bien que le nectar soit souvent perçu comme moins naturel en raison des ajouts, il offre une option agréable pour ceux qui préfèrent une boisson plus douce et sucrée.