Lavés, épluchés, découpés, les fruits et légumes en sachet permettent de gagner du temps, mais que valent vraiment tous...
Qui n’a pas connu le plaisir de découvrir, chaque année, sous les feuilles des arbres, ce joli fruit soyeux...
Enquête sur une nouvelle façon de faire ses courses. Circuits courts, vente directe, labels éthiques, pêche artisanale : les...
150€ et 1h30 d’attente pour un filet mignon
Sarlat, Brantôme, ou Périgueux : en plus d’être l’une des régions les plus visitées de France grâce à ses...
La tendance Juicy, un repas équilibré sous forme de jus
Quelle alimentation de demain ? Quelles solutions pour une cuisine durable et respectueuse de l’environnement ? Le chef cuisinier...
La Mère de Famille, confiserie traditionnelle depuis 1761
Vous connaissez les pizzas et les pâtes, découvrez les antipasti. Equivalent italien de nos entrées, ils se déclinent dans...
Saucisse de Strasbourg, merguez, saucisse de Morteau, chipolatas : les saucisses sont de loin l’un des aliments préférés des Français....
Jean Sulpice est le plus jeune chef français à avoir reçu une étoile Michelin ; il n’a que 26...
Le Nutri-Score, le système d’étiquetage volontaire est aujourd’hui recommandé en France, en Allemagne, en Belgique, en Espagne, aux Pays-Bas,...
Noël approche et comme chaque année on se demande quelles sont les meilleures recettes pour fêter cet anniversaire en...
Dans le sud de l’Andalousie, des pionniers s’emploient à redynamiser la région d’Alpujarra grâce au chanvre. Juan Pena en...
Le chef Rob Kineen vit en Alaska, l’une des régions les plus hostiles du monde, qui importe plus...
C’est l’un des aliments préférés des Français : le steak haché. Mais entre les steaks vendus en boucherie et...
Du kiri au Philadelphia, du fromage artisanal au végan, découvrez l’histoire et le succès planétaire du fromage à tartiner.
Au restaurant étoilé l’Arpège, Alain Passard prépare des plats uniques en fonction des saisons, des légumes du marché, de...
Le roquefort, un des symboles de la gastronomie française, est exporté dans le monde entier. Chaque année, 16 000...
Parmi les près de 400 variétés de saucisses qu’on trouve en Suisse, le cervelas les domine toutes. Qui n’a...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site