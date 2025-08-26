Documentaire

Gérard Prysatz est un ancien chef cuisinier de l’Elysée. Après avoir quitté le palais présidentiel, il se rend en République Dominicaine où il tombe amoureux des produits frais et des saveurs uniques de l’archipel.

Carpaccio de daurade, filet de bœuf enroulé dans des feuilles de papaye, cuisse de poulet farcie à la langouste… Le chef Gérard Prysatz nous embarque pour un tour savoureux de la République Dominicaine.

A vos papilles !

Extrait du film : “Les nouveaux Paradis – République Dominicaine, Le trésor des Caraïbes »

Réalisation : Jean-Yves Cauchard

