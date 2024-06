Documentaire



Ce documentaire explore l’ascension fulgurante des produits sans gluten. Initialement destinés aux personnes atteintes de la maladie cœliaque, ces produits conquièrent désormais un public bien plus large, influencé par des célébrités et des athlètes de haut niveau comme Novak Djokovic. Le célèbre joueur de tennis attribue à son régime sans gluten une amélioration radicale de ses performances, ce qui suscite un intérêt grandissant pour ce type d’alimentation.

Le film plonge dans les implications de ce régime, questionnant son efficacité au-delà des cas médicaux et son impact économique, avec un marché qui a explosé en quelques années.

À travers des témoignages de consommateurs et d’experts, ainsi qu’un regard sur l’offre croissante en supermarchés et restaurants spécialisés, le documentaire interroge : le sans gluten est-il simplement une mode passagère ou représente-t-il une véritable révolution alimentaire ?

La folie du sans gluten

Droits réservés Ampersand