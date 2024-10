Documentaire



Ce reportage explore l’empire Nutella, en se concentrant sur ses secrets de fabrication et les critiques auxquelles la marque fait face. Ferrero, le fabricant, continue d’utiliser de l’huile de palme dans sa recette, malgré les préoccupations environnementales et sanitaires. L’entreprise affirme se fournir uniquement en huile de palme « durable » et utilise des technologies avancées pour surveiller ses fournisseurs. Malgré la concurrence croissante de produits bio et sans huile de palme, Nutella reste un acteur majeur grâce à sa texture unique et à son histoire riche. Ce documentaire offre un aperçu des défis et des stratégies d’une marque emblématique.