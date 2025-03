Documentaire

Le secteur de la pizza en France connaît une croissance remarquable au sein de l’industrie alimentaire française. Valorisé à 2,134 milliards de dollars en 2023, ce marché devrait atteindre 2,941 milliards de dollars d’ici 2028, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) impressionnant de 6,63%.

Cette expansion soutenue s’explique par plusieurs facteurs concomitants :

L’évolution des modes de vie favorisant les solutions repas rapides et pratiques

L’accélération de l’adoption des plateformes de commande et livraison digitales

L’adaptation constante de l’offre aux préférences nutritionnelles émergentes

La dynamique concurrentielle se traduit par une coexistence active entre les grandes chaînes internationales et les artisans locaux indépendants, chacun apportant une contribution unique à un marché en constante évolution. Entre ces deux pôles, des offres de diversification émergent (distributeur de pizza), permettant aux hôtels, bars-tabacs, campings ou encore clubs de sport de prendre part à ce secteur en pleine expansion.

Le marché de la pizza en France

La pizza : un aliment ancré dans les habitudes de consommation françaises

La pizza a transcendé son origine italienne pour s’imposer comme un pilier de l’alimentation française contemporaine. Sa polyvalence exceptionnelle – pouvant être consommée sur place, livrée, emportée ou préparée à domicile – explique en grande partie son succès transversal.

Sur le plan culturel, la pizza est associée tant aux repas conviviaux en famille ou entre amis qu’aux pauses déjeuner efficaces. Cette dualité entre convivialité et praticité représente un atout majeur pour son développement continu.

Performance économique et trajectoire de croissance

En 2023, le marché français de la pizza a généré 1,97 milliard d’euros de chiffre d’affaires, marquant une progression de 10,60% par rapport à l’année précédente. Cette performance remarquable constitue la plus forte croissance observée sur la période 2018-2023.

Le taux de croissance annuel composé entre 2018 et 2023 s’est établi à 5,78%, témoignant d’une progression solide et constante. Les projections actuelles indiquent que cette dynamique devrait non seulement perdurer mais s’intensifier, avec un TCAC prévisionnel de 6,63% jusqu’en 2028.

Segmentation du marché et canaux de distribution



Le marché français de la pizza se caractérise par une diversité de canaux de distribution, chacun répondant à des besoins spécifiques des consommateurs.

Répartition par canal de distribution

Canal de distribution Revenus estimés (M€) Volume (M de pizzas) % valeur marché % volume marché Restaurants 800 150 40,6% 35,0% Livraison 400 75 20,3% 17,5% Vente à emporter 500 100 25,4% 23,3% Supermarchés 270 95 13,7% 22,1% Total 1970 420 100% 100%

Restaurants (Service complet et service limité)

Les établissements à service complet (brasseries, restaurants italiens) valorisent la qualité des ingrédients et l’expérience culinaire dans un cadre traditionnel, attirant une clientèle en quête d’authenticité.

Les restaurants à service limité (fast-foods) connaissent quant à eux une progression significative, leur modèle axé sur la rapidité et l’accessibilité séduisant une large part des consommateurs français. Leur croissance actuelle laisse présager une tendance durable vers la consommation de pizza dans des contextes privilégiant praticité et économie.

Livraison : Un segment stratégique en transformation

La livraison constitue un canal déterminant pour le marché de la pizza en France. Si elle ne représente que 5% des lieux d’achat pour le snacking en général (cf. Comment transformer un espace inexploité en centre de profit avec une offre de snacking), la pizza domine spécifiquement ce segment, constituant à elle seule 60% des trois plats les plus commandés en livraison.

Le marché de la livraison connaît actuellement une phase de normalisation après l’explosion observée pendant la pandémie. Un phénomène notable est l’émergence de stratégies visant à réduire la dépendance aux plateformes tierces, avec un développement accru des solutions de livraison en propre par les restaurants.

Vente à emporter : le compromis praticité et accessibilité

La vente à emporter représente 20% des lieux d’achat pour le snacking, confirmant une demande substantielle pour des options repas pratiques consommées hors établissement. Le succès d’enseignes comme « Le Kiosque à Pizzas » dans la catégorie des stands et kiosques illustre le potentiel considérable des modèles spécialisés dans cette modalité de distribution.

Grande Distribution : un canal complémentaire

Le circuit des supermarchés joue un rôle significatif à travers l’offre de pizzas surgelées et réfrigérées. Ces produits répondent à une demande de commodité et d’accessibilité pour la consommation à domicile, avec une grande diversité de marques et de variétés disponibles.

Facteurs de croissance et tendances de fond

Principaux moteurs de l’expansion du marché

Plusieurs facteurs structurels soutiennent la croissance robuste du marché de la pizza en France :

L’évolution des modes de vie génère une demande croissante pour des solutions repas pratiques et rapides, particulièrement adaptées aux rythmes urbains contemporains

génère une demande croissante pour des solutions repas pratiques et rapides, particulièrement adaptées aux rythmes urbains contemporains L’essor des plateformes digitales de commande et livraison a considérablement facilité l’accès à la pizza pour les consommateurs français, transformant l’expérience client

de commande et livraison a considérablement facilité l’accès à la pizza pour les consommateurs français, transformant l’expérience client L’adaptation aux préférences nutritionnelles émergentes permet d’atteindre de nouveaux segments de consommateurs, notamment à travers des options plus légères, végétariennes, véganes ou sans gluten

permet d’atteindre de nouveaux segments de consommateurs, notamment à travers des options plus légères, végétariennes, véganes ou sans gluten L’influence globale de la culture alimentaire occidentale continue de renforcer la position de la pizza comme un choix alimentaire universel et accessible

Défis potentiels à surveiller

Malgré des perspectives globalement favorables, plusieurs défis méritent attention :

La volatilité des prix des matières premières (fromage, farine, tomates) peut impacter significativement les marges opérationnelles

(fromage, farine, tomates) peut impacter significativement les marges opérationnelles L’intensification de la concurrence au sein du secteur de la restauration rapide nécessite une différenciation constante

au sein du secteur de la restauration rapide nécessite une différenciation constante Les préoccupations nutritionnelles croissantes pourraient limiter l’attrait des offres traditionnelles perçues comme caloriques

Comportements de consommation et préférences



Fréquence et contextes de consommation

Les données indiquent une consommation régulière de pizza par une part importante de la population française. Par analogie avec le marché allemand voisin, une fréquence d’achat de « plusieurs fois par mois » semble représentative pour de nombreux consommateurs français.

Les contextes de consommation sont diversifiés :

Repas rapides du quotidien

Déjeuners professionnels

Dîners conviviaux

Événements sociaux et festivités

Préférences variétales et ingrédients plébiscités

Variétés les plus populaires

Les classiques d’inspiration italienne dominent les préférences françaises :

La Reine (jambon, champignons)

(jambon, champignons) La Quatre Fromages

La Margherita

La Regina

Garnitures favorites

Les préférences des consommateurs français en matière de garnitures révèlent un équilibre entre tradition et adaptation locale :

Le fromage reste l’ingrédient fondamental, présent dans la quasi-totalité des pizzas consommées

reste l’ingrédient fondamental, présent dans la quasi-totalité des pizzas consommées Les garnitures à base de porc (jambon, bacon, lardons) jouissent d’une popularité notable

(jambon, bacon, lardons) jouissent d’une popularité notable Une combinaison typiquement française associant bacon, oignon et crème fraîche s’est imposée comme une spécificité nationale

associant bacon, oignon et crème fraîche s’est imposée comme une spécificité nationale Les champignons figurent parmi les compléments les plus appréciés

Types de pâte et formats

La diversité des préférences françaises s’exprime également à travers les types de pâte :

Le style romain (base fine et croustillante)

(base fine et croustillante) Le style napolitain (pâte plus épaisse et moelleuse)

La taille moyenne privilégiée est d’environ 31,3 cm (12 pouces), format adapté tant au partage qu’à une consommation individuelle substantielle.

Panorama concurrentiel et acteurs Clés

Structure du marché et principaux acteurs

Le marché français de la pizza présente une structure fragmentée, caractérisée par la coexistence de différentes catégories d’acteurs :

Chaînes Internationales

Domino’s Pizza

Pizza Hut

Pizzerias Indépendantes

Particulièrement présentes dans les centres urbains comme Paris, avec des établissements reconnus tels que :

Peppe

Daroco

Popolare

Ces établissements indépendants se distinguent souvent par leur capacité d’innovation et leur focus sur la qualité artisanale.

Acteurs de la grande distribution

Présence significative sur le segment des pizzas surgelées et réfrigérées, avec une proposition de valeur axée sur la commodité et l’accessibilité tarifaire.

Répartition des parts de marché

Le secteur présente une répartition complexe :

Le segment industriel (grandes chaînes et production pour la vente au détail) détient environ 67,63% du marché global

(grandes chaînes et production pour la vente au détail) détient environ 67,63% du marché global Les restaurants à service rapide (QSR), incluant les grandes chaînes de pizzerias, représentent approximativement 50% du marché de la restauration rapide

(QSR), incluant les grandes chaînes de pizzerias, représentent approximativement 50% du marché de la restauration rapide Les établissements indépendants conservent une part substantielle, estimée à 69% du marché de la restauration en général

Analyse des prix et variations régionales

Structure tarifaire par type d’établissement

Les prix moyens des pizzas en France varient significativement selon le type d’établissement :

Prix moyen global d’une pizza Regina : 10,54 €

d’une pizza Regina : 10,54 € Kiosques à pizzas : tarification la plus accessible (8,46 € en moyenne)

: tarification la plus accessible (8,46 € en moyenne) Livraison : option généralement la plus coûteuse (12,54 € en moyenne)

: option généralement la plus coûteuse (12,54 € en moyenne) Chaînes de pizzerias françaises : positionnement légèrement premium (10,85 € en moyenne) par rapport aux restaurants indépendants (10,34 €)

En 2023, le prix moyen d’une pizza en France s’établissait autour de 13,8 dollars américains, reflétant une tendance haussière.

Disparités géographiques notables

Les prix pratiqués varient considérablement selon les régions :

Région parisienne (Île-de-France) : tarification la plus élevée (11,58 € pour une Regina)

: tarification la plus élevée (11,58 € pour une Regina) Bourgogne : positionnement plus accessible (9,37 € pour une Regina)

Une tendance récente montre des dynamiques régionales différenciées : Nantes a vu ses prix devenir relativement plus accessibles par rapport à Lyon et Bordeaux entre 2022 et 2024.

À Paris spécifiquement, le prix actuel d’une pizza oscille généralement entre 8 et 12 €, reflétant la diversité de l’offre dans la capitale.

Le potentiel des solutions de diversification clé en main



Un segment en pleine expansion

Au sein du marché dynamique de la pizza en France émerge un segment particulièrement prometteur : les solutions de snacking pizza clé en main destinées aux professionnels non-restaurateurs. Ce modèle innovant répond à une demande croissante de diversification des revenus dans divers secteurs d’activité :

Hôtellerie : établissements cherchant à élargir leur offre de restauration avec un investissement limité

: établissements cherchant à élargir leur offre de restauration avec un investissement limité Commerces de proximité : points de vente souhaitant capitaliser sur leurs espaces sous-exploités

: points de vente souhaitant capitaliser sur leurs espaces sous-exploités Stations-service : recherchant une offre alimentaire complémentaire à forte marge

: recherchant une offre alimentaire complémentaire à forte marge Bars et débits de boisson : désireux d’enrichir leur carte avec une offre snacking qualitative

Ce segment se distingue par un taux de croissance estimé supérieur à la moyenne du marché, avec une progression anticipée de 8 à 10% annuellement sur la période 2023-2028.

Caractéristiques et avantages du modèle

Les solutions clé en main de pizza pour professionnels non-restaurateurs présentent plusieurs caractéristiques distinctives :

Équipements compacts et adaptés : fours spécialisés ne nécessitant pas d’extraction complexe ni d’aménagements lourds

: fours spécialisés ne nécessitant pas d’extraction complexe ni d’aménagements lourds Modèle économique flexible : formules locatives avec services associés permettant de limiter l’investissement initial

: formules locatives avec services associés permettant de limiter l’investissement initial Formation simplifiée : transfert rapide de compétences sans nécessiter de savoir-faire culinaire préalable

: transfert rapide de compétences sans nécessiter de savoir-faire culinaire préalable Produits semi-élaborés de qualité : pizzas artisanales surgelées assurant constance et simplicité opérationnelle

: pizzas artisanales surgelées assurant constance et simplicité opérationnelle Faible impact sur les ressources humaines : pas de besoin de recrutement spécifique

Ce modèle répond particulièrement aux enjeux de rentabilisation des espaces commerciaux dans un contexte économique où chaque mètre carré doit générer du chiffre d’affaires.

Seuil de rentabilité et retour sur Investissement

L’analyse économique de ces solutions révèle un profil de rentabilité particulièrement attractif :

Seuil de rentabilité bas : atteint généralement avec 1 à 2 pizzas vendues par jour

: atteint généralement avec 1 à 2 pizzas vendues par jour Marge brute élevée : entre 65% et 75% selon les configurations et politiques tarifaires

: entre 65% et 75% selon les configurations et politiques tarifaires ROI rapide : entre 3 et 6 mois pour la majorité des implémentations réussies

: entre 3 et 6 mois pour la majorité des implémentations réussies Impact commercial indirect : augmentation moyenne de 12% du panier moyen global constatée chez les commerçants ayant adopté ces solutions

Ces caractéristiques économiques expliquent l’attractivité croissante de ce modèle pour des établissements recherchant des sources de revenus complémentaires à fort potentiel et faible risque.

Impact des facteurs économiques et sociétaux

Influence du Contexte Économique

L’inflation et le pouvoir d’achat exercent une influence tangible sur le marché de la pizza :

Bien que le secteur connaisse une croissance en valeur, l’inflation incite les consommateurs à ajuster leurs habitudes (réduction de la fréquentation des restaurants, optimisation des dépenses)

Malgré ces adaptations comportementales, la demande pour la pizza démontre une résilience remarquable, comme en témoignent les prévisions de croissance positives

Une observation encourageante : le taux d’inflation des prix des pizzas et quiches achetées en magasin dans l’UE a ralenti en décembre 2023 par rapport à l’année précédente, suggérant une possible stabilisation

Évolution des Attentes Sociétales

Les tendances sociétales modifient profondément les attentes vis-à-vis de l’offre pizza :

La recherche d’options plus saines influence les choix des consommateurs, avec une demande croissante pour des versions allégées et des ingrédients de qualité

influence les choix des consommateurs, avec une demande croissante pour des versions allégées et des ingrédients de qualité Le développement du végétarisme et du véganisme crée de nouvelles opportunités, comme l’illustre le succès des pizzas végétaliennes proposées par des acteurs majeurs comme Domino’s Pizza

crée de nouvelles opportunités, comme l’illustre le succès des pizzas végétaliennes proposées par des acteurs majeurs comme Domino’s Pizza L’exigence de transparence nutritionnelle se manifeste par l’influence des scores nutritionnels et écologiques sur les intentions d’achat

se manifeste par l’influence des scores nutritionnels et écologiques sur les intentions d’achat L’essor des régimes spécifiques stimule l’innovation, avec une augmentation significative des lancements de pizzas sans gluten

Cette évolution des attentes pousse l’ensemble du secteur vers plus d’innovation et de diversification des offres.

Perspectives et Recommandations Stratégiques

Projections de Croissance et Évolutions Anticipées

Le marché français de la pizza présente des perspectives particulièrement favorables :

Croissance soutenue anticipée jusqu’en 2028, avec un TCAC projeté de 6,63%

jusqu’en 2028, avec un TCAC projeté de 6,63% Diversification continue de l’offre pour répondre aux attentes nutritionnelles évolutives

pour répondre aux attentes nutritionnelles évolutives Intégration technologique accélérée, particulièrement dans les domaines de la commande et livraison

Recommandations pour les Acteurs du Marché

Pour maximiser leur positionnement sur ce marché dynamique, les acteurs devraient considérer les orientations stratégiques suivantes :

Innover constamment dans le développement produit, particulièrement pour répondre aux attentes en matière de santé et de régimes spécifiques

dans le développement produit, particulièrement pour répondre aux attentes en matière de santé et de régimes spécifiques Investir stratégiquement dans les canaux digitaux et les systèmes de livraison efficaces

dans les canaux digitaux et les systèmes de livraison efficaces Optimiser la gestion des coûts pour préserver les marges face aux fluctuations potentielles des prix des matières premières

pour préserver les marges face aux fluctuations potentielles des prix des matières premières Adapter les approches marketing et tarifaires aux spécificités régionales pour maximiser la pénétration de marché

Bilan de l’étude

Le marché français de la pizza démontre une vitalité exceptionnelle, alimentée par sa capacité d’adaptation constante aux évolutions des modes de vie et des préférences des consommateurs. Sa structure diversifiée, associant chaînes internationales et acteurs artisanaux, contribue à sa dynamique d’innovation et de croissance.

Les projections pour la période 2023-2028 confirment le potentiel substantiel de ce secteur, qui devrait continuer à prospérer en s’appuyant sur ses fondamentaux solides tout en intégrant les nouvelles attentes sociétales et technologiques.

Pour les professionnels du secteur, l’équilibre entre tradition et innovation, entre accessibilité et premiumisation, constituera la clé d’un positionnement réussi sur ce marché en pleine transformation.

