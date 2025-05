Documentaire

Saviez-vous que la pistache, cette délicieuse petite noix récoltée depuis des millénaires, était au coeur d’une gigantesque guerre commerciale entre l’Iran et les États-Unis ? Saviez-vous qu’elle était pauvre en calories, bourrée de vitamines et soi-disant excellente pour la libido ? Une grande enquête qui nous emmène en Iran, en Californie et jusqu’à la table de l’apéro pour tout savoir sur cette drôle de petite noix dont le marché, en constante progression, est aujourd’hui estimé à 5 milliards de dollars par an. Un documentaire de SEBASTIEN SPITZER.