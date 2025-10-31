Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Cocktails carnivores Des cocktails à la viande, au poisson et aux fruits de mer… Réalisateur : Franck Pierron et Camille Antony

Article Les huîtres : un trésor de la mer et de la gastronomie Prenant part à un large éventail de rituels culinaires, les huîtres sont l’une des créations les plus spectaculaires de...

Documentaire Ce cocktail unique contient du liquide extrait du jabot d’un oiseau Si ce cocktail est ce qu’il y a de plus local, ses ingrédients sont loin de mettre la cheffe...

Documentaire La gastronomie française à Pékin Haute couture, littérature, art de vivre : la France c’est le chic du chic pour les Chinois. Dans l’Empire du...

Documentaire Des cours de cuisine sur les routes de Bretagne Anne Tréguer s’est lancée il y a quatre ans dans un projet fou : transformer un bus de ville...

Documentaire C’est pas sorcier – Vin sur vin Fred et Jamy nous emmènent faire les vendanges en Bourgogne et nous révèlent les secrets de fabrication du vin....

Documentaire William Boquelet, la cuisine du partage C’est dans le petit village des Damps à quelques kilomètres au sud de Rouen, dans le département de l’Eure...

Article Les normes d’hygiène à respecter dans les industries agroalimentaires Les normes d’hygiène au sein de l’industrie agroalimentaire sont les fondamentaux qui garantissent la sécurité des consommateurs et la...

Article Comment préparer un bon maté ? Le maté est une boisson traditionnelle très populaire en Amérique du Sud, notamment en Argentine, au Paraguay, en Uruguay...

Article Comment faire du quinoa soufflé ? Le quinoa soufflé est une alternative croquante et nutritive aux céréales traditionnelles que l’on retrouve dans de nombreuses recettes...

Article Quels avantages apportent les tomates ? Les tomates, ces fruits juteux et colorés, sont bien plus que de simples ingrédients dans nos salades et sauces....

Documentaire Le jour où Mac Do a arrêté les pailles Du bois à la place du plastique, ça en perturbe plus d’un

Documentaire Ces oeufs que les industriels utilisent… Il ne faut plus forcément casser les oeufs pour faire une omelette…