A quoi sert la forme des pâtes ? Il existe plus de 400 modèles en Italie. Chaque pâte est associée à une sauce et à une recette traditionnelle. Pourquoi faut-il manger les spaghettis all ‘amatriciana, les trofie au pesto et les tagliatelles à la bolognaise ? La forme des pâtes a-t-elle un impact sur le goût ?
Nous nous sommes rendus en Italie, à Parme, pour y rencontrer un ingénieur en pâtes. En quoi le design d’une pâte est-il utile à la dégustation ? A Paris un chef Italien nous expliquera comment il associe chaque architecture de pâte à une recette spécifique pour surprendre les papilles et l’œil de ses clients.
Réalisateur : Séverine Picard & Simon Paugoy