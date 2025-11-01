Les chefs locaux font découvrir leur spécialité à Kristen Kish, mais la jeune cheffe a d’autres idées pour créer des plats uniques et surprenants.
A quoi sert la forme des pâtes ? Il existe plus de 400 modèles en Italie. Chaque pâte est...
Les Français aiment les produits locaux ! Quatre personnages, quatre itinéraires, quatre produits et quatre savoirs faire qui illustrent...
Des cocktails à la viande, au poisson et aux fruits de mer… Réalisateur : Franck Pierron et Camille Antony
Quand local devient tendance
Ses poubelles sont remplies de marchandises « périmées »
Prenant part à un large éventail de rituels culinaires, les huîtres sont l’une des créations les plus spectaculaires de...
Si ce cocktail est ce qu’il y a de plus local, ses ingrédients sont loin de mettre la cheffe...
Les marges honteuses des produits bio
La lyophilisation, également appelée séchage sous vide ou freeze dryed, est une méthode de conservation des aliments qui élimine...
Arômes exotiques, emballages audacieux, labels prestigieux et origines lointaines : le vinaigre, de retour dans les casseroles et les...
Michel est un spécialiste des champignons, il va mettre ses connaissances au service des autres pour dénicher des champignons...
C’est une nouvelle tendance qui pourrait bien révolutionner nos habitudes alimentaires. Car la France propose aujourd’hui, elle aussi, des...
Le yaourt est un aliment incontournable dans de nombreux foyers, apprécié pour sa douceur, sa fraîcheur et ses bienfaits...
La question de savoir si la margarine constitue une alternative économique au beurre est un débat qui revient souvent...
On le pense parfois difficile à faire à la maison. Le risotto, ce riz cuit dans un bouillon et...
L’Alsace, région riche en traditions culinaires, est souvent célébrée pour ses spécialités sucrées et salées, comme la choucroute, les...
\r\nLa présentatrice Rosie Lovell part à la découverte des spécialités culinaires d’Angleterre.
Direction le marché de Rungis, le plus grand marché de produits frais au monde. Fred y passe la nuit...
Le quinoa, une graine aux multiples vertus, a su se faire une place de choix dans nos assiettes ces...
Aujourd’hui, 7 restaurants sur 10 proposeraient des plats industriels à leur clientèle. En clair, en se rendant au restaurant,...
