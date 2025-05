Documentaire

Depuis le mois d’avril, une nouvelle école s’est installée dans le 20eme arrondissement de Paris. Destinée en priorité aux jeunes parisiens sans diplôme, aux chômeurs et aux personnes en reconversion professionnelle, cette école a un objectif ambitieux : transformer des novices de la cuisine en professionnel des fourneaux, et ce, en seulement 12 semaines. Cerise sur le gâteau, cette formation est gratuite et les élèves qui la suivront jusqu’à son terme obtiendront un certificat de qualification professionnelle. C’est Thierry Marx, grand chef étoilé qui est à l’origine de ce projet. Son ambition : transmettre 80 gestes de base et 80 recettes de base à ses élèves. Des fondamentaux qui leur permettront au terme de la formation de décrocher un emploi de commis de cuisine. Nous avons suivi Tifaine, Yan et leurs camarades, pendant une journée type de la formation « Cuisine mode d’emploi(s) » Nous avons également suivi Andrès, un ancien élève de cette formation qui travaille désormais au Mandarin Oriental, dans le restaurant dirigé par Thierry Marx. Comment fonctionne cette école dans laquelle l’insertion passe par les fourneaux ? Un documentaire de Aurore Chiroix.