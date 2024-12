Documentaire

Vous avez peut-être prévu d’en servir à vos invités pendant les fêtes. Et vous n’êtes pas les seuls ! Chaque année, nous en produisons 150 000 tonnes et en consommons la moitié entre décembre et janvier. Dégusté les pieds dans l’eau en Bretagne ou autour d’un bon repas de Noël en famille, l’huître est forcément 100% naturelle. Accompagnée de citron, de vinaigre d’échalote ou de pain beurré, on l’aime douce, salée, fine ou encore charnue, peu importe ! Elle fait de toute façon partie du patrimoine culinaire national. Mais savez-vous vraiment tout sur ce coquillage raffiné incontournable des fêtes de fin d’année ?Réalisateur : Anissa Herrou et Bérénice Gabriel