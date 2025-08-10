De nombreuses personnes n’ont pas les moyens de faire de la grande cuisine.
Petit espace, manque d’équipements, et manque de temps, des obstacles qui semblent difficiles à surmonter quand on aime cuisiner !
Alors peut-on cuisiner malin avec peu de moyens ? Peut-on manger varié et équilibré avec une petite cuisine et peu d’ustensiles?
Réalisateur : lucille degoud