Article La châtaigne, vedette incontestée du Cantal Dans le magnifique département du Cantal, au cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes, la châtaigne s’impose comme la vedette incontestée...

Documentaire La grande arnaque des kebabs « ALERTE AUX KEBABS » / Moins de 5 euros, pas cher et consistant, c’est la recette du succès du kebab,...

Article Quel pain pour le foie gras ? Le foie gras est un mets délicat et raffiné, souvent associé aux fêtes de fin d’année et aux occasions...

Conférence Carte des bières en restauration, le bon choix Les bières artisanales ont le vent en poupe et les professionnels du CHR ont à cœur d’accompagner ce mouvement....

Article Pourquoi les truffes sont-elles si chères et si recherchées ? Les truffes, ces champignons souterrains mystérieux et aromatiques, sont souvent considérées comme un mets de luxe. Leur prix élevé...

Documentaire Hygiène déplorable au kebab du coin ! C’est le sandwich préféré des ados. L’année dernière, il s’en est vendu 300 millions en France, un toutes les...

Documentaire Scandale dans l’industrie alimentaire : on mange du plastique Pesticides, additifs, colorants, emballages… Un sujet qui nous concerne tous et qui pose la question de notre alimentation. Une...

Article Que révèlent réellement les labels alimentaires au-delà des promesses ? Dans un monde où les consommateurs sont de plus en plus soucieux de leur alimentation, les labels alimentaires jouent...

Documentaire La cuisine des fleurs Le chef Yves Terrillon apprend à Carolina De Salvo comment cuisiner les fleurs et tout particulièrement la rose. Une...

Documentaire Évian : le résultat d’un phénomène géologique unique Symbole de la France à l’international, au même titre que la baguette ou le camembert, la bouteille d’Evian s’est...

Documentaire Une cuisine pimentée et généreuse A Saint Louis, dans le nord Sénégal, l’océan et le fleuve apportent un peu de fraîcheur aux portes du...

Documentaire L’aventurier du goût – Mozambique Kiran Jethwa plonge à 30 mètres de profondeur dans les eaux du Mozambique à la recherche du «thon à...

Documentaire Big Fernand, le pari d’un burger de qualité Sous des apparences très décontractées, le fondateur de Big Fernand est un redoutable homme d’affaires…

Documentaire La charcuterie italienne est-elle la meilleure du monde ? On connait déjà le jambon de Parme, la mortadelle et la coppa mais connaissez-vous le Culatello di Zibello, le...

Documentaire Pistache, la guerre de l’or vert Saviez-vous que la pistache, cette délicieuse petite noix récoltée depuis des millénaires, était au coeur d’une gigantesque guerre commerciale...

Documentaire La folie des desserts, un jeune chef français à New-York L’éclair fait partie des desserts préférés des Français. Quatorze centimètres de pâte à choux, de crème pâtissière et du...